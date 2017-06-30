Жители 35 помещений пока остаются в разрушающемся доме на Ударной в Пензе ЖКХ

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Жители 35 помещений разрушающегося дома №35 на улице Ударной в Пензе пока не освободили занимаемые комнаты и квартиры. Об этом сообщил и.о. главы администрации Октябрьского района города Сергей Лобанкин в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в пятницу, 30 июня.

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Он уточнил, что жильцы 14–17 помещений планируют съехать в ближайшие выходные.

Двух людей по их просьбе отвезут в Вадинск и Земетчино. Еще два человека пояснили, что смогут освободить помещения, если им помогут устроить детей в детсад на новом месте.

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В связи с этим мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил проработать вопрос об устройстве детей в дошкольные учреждения.

Также он призвал завершить установку забора вокруг аварийного дома и организовать пропускной режим в четвертый, пятый и шестой подъезды силами поста полиции, который дежурит у здания круглосуточно, чтобы исключить случаи мародерства.

Глава администрации города отметил, что только после освобождения помещений будут основания для формирования муниципальной программы по расселению граждан из аварийного жилья, в рамках которой необходимо четко прописать юридические основания решений, принимаемых по разрешению данной ситуации, сообщает пресс-служба мэрии.