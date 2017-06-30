Мэр Пензы призвал обратить внимание на благоустройство микрорайона Заря ЖКХ

Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц обратить пристальное внимание на вопросы благоустройства развивающегося микрорайона Заря.

Фото: Penza-gorod.ru

«Несмотря на то, что не все дома здесь еще заселены, заниматься благоустройством необходимо ежедневно», — отметил он в ходе осмотра территории вблизи новых домов в пятницу, 30 июня.

Мэр подчеркнул, что число жителей в Заре увеличивается с каждым днем.

«Люди видят, что инфраструктура микрорайона развивается, уровень благоустройства растет. Именно поэтому мы не должны снижать темпы», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам осмотра дворов он сделал ряд замечаний, указав, в частности, на необходимость уборки строительного мусора сразу после завершения ремонтных работ и покоса травы.

По данным администрации Пензы, в микрорайоне Заря введено в эксплуатацию 10 новых домов.

Участники программы расселения ветхого и аварийного жилья осмотрели квартиры в семи из них. Согласились переехать 412 семей. В 321 случае речь идет о собственниках и договорах мены, в 91 — о договорах соцнайма с нанимателями.

Направления на осмотр квартир еще в трех новых домах начнут выдавать с понедельника, 3 июля.