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Мэр Пензы призвал обратить внимание на благоустройство микрорайона Заря

20:00 | 30.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственных лиц обратить пристальное внимание на вопросы благоустройства развивающегося микрорайона Заря.

Мэр Пензы призвал обратить внимание на благоустройство микрорайона Заря

Фото: Penza-gorod.ru

«Несмотря на то, что не все дома здесь еще заселены, заниматься благоустройством необходимо ежедневно», — отметил он в ходе осмотра территории вблизи новых домов в пятницу, 30 июня.

Мэр подчеркнул, что число жителей в Заре увеличивается с каждым днем.

«Люди видят, что инфраструктура микрорайона развивается, уровень благоустройства растет. Именно поэтому мы не должны снижать темпы», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам осмотра дворов он сделал ряд замечаний, указав, в частности, на необходимость уборки строительного мусора сразу после завершения ремонтных работ и покоса травы.

По данным администрации Пензы, в микрорайоне Заря введено в эксплуатацию 10 новых домов.

Участники программы расселения ветхого и аварийного жилья осмотрели квартиры в семи из них. Согласились переехать 412 семей. В 321 случае речь идет о собственниках и договорах мены, в 91 — о договорах соцнайма с нанимателями.

Направления на осмотр квартир еще в трех новых домах начнут выдавать с понедельника, 3 июля.
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