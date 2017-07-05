В Пензе жители двух домов из-за разногласий с трудом приняли проект благоустройства дворов ЖКХ

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Жители домов №5 на улице Ладожской и №21 на проспекте Строителей, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды», с трудом приняли проекты благоустройства дворов из-за отсутствия взаимопонимания.

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Так, некоторые жители дома на улице Ладожской считают, что установка лавочек привлечет нетрезвые компании. Другие утверждают, что за место на благоустроенной парковке местные жители будут «драться», и во избежание конфликтов лучше ничего не делать.

Также бурное обсуждение вызвали способы борьбы с лужами. Чиновники, участвовавшие во встрече с жителями в администрации Октябрьского района Пензы, предложили несколько вариантов решения проблемы, но ни один из них не устроил представителя дома.

Заместитель главы администрации Октябрьского района Вадим Муравлев объяснил собравшимся техническую сторону вопроса и подробно рассказал о градостроительных нормах. Он разъяснил последствия необдуманных действий и предостерег от возможных ошибок, в итоге проект был согласован.

Жителям многоквартирного дома №21 на проспекте Строителей удалось добиться взаимопонимания благодаря управляющему. Они получат новую просторную благоустроенную парковку, участок под палисадник и пешеходные дорожки.

При этом жители несколько раз меняли свое мнение относительно благоустройства и каждый раз заместитель главы администрации Октябрьского района Вадим Муравлев выезжал на проведение схода граждан. В итоге с учетом всех согласований проект был принят.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, процедура определения подрядных организаций намечена на 10 и 24 июля.

«Сроки будут соблюдены, если граждане сумеют выработать общий конструктивный взгляд на благоустройство внутридворовых пространств», — отметили в администрации Пензы.