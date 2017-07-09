В Пензе две бригады начали устранять аварию, оставившую без воды более 200 домов ЖКХ

Пенза, 9 июля 2017. PenzaNews. Две бригады прибыли к месту порыва тепломагистрали в районе улиц Каракозова и Новочеркасской в Пензе для проведения ремонта после того, как в центральный офис ПАО «Т Плюс» была направлена претензия по поводу бездействия компании по устранению аварии. Об этом начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин проинформировал мэра Виктора Кувайцева в воскресенье, 9 июля.

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«Установлено место порыва. После проведения вскрышных работ будет заменен участок сети — около 30 погонных метров. Ориентировочный срок окончания работ — вечер понедельника», — уточнил он.

В свою очередь Виктор Кувайцев поручил держать ситуацию на постоянном контроле.

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«Обозначенные сроки должны быть строго соблюдены. В дальнейшем такие ситуации недопустимы. В выходные дни люди остались без горячего водоснабжения. У ресурсоснабжающих организаций должно быть понимание того, что в первую очередь страдают наши жители, а, соответственно, необходимо бросать все силы на то, чтобы устранение аварийной ситуации произвести в максимально сжатые сроки», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», во время плановых гидравлических испытаний в Пензе были выявлены проблемные участки на сетях, которые имеют большой износ.

С учетом количества порывов, представители компании «Т Плюс» приняли решение о перекладке участка трубопровода в районе улиц Каракозова и Новочеркасской. В ходе работ по соединению сетей произошел новый порыв, в результате чего без горячей воды остались более 200 жилых домов. При этом в субботу, 8 июля, работы на объекте не велись.