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В Пензе обсудили варианты участия «Т Плюс» в создании единой теплоснабжающей организации

18:40 | 12.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Создание в Пензе единой теплоснабжающей организации стало одной из главных тем рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с и.о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером, состоявшейся в правительстве региона в среду, 12 июля.

В Пензе обсудили варианты участия «Т Плюс» в создании единой теплоснабжающей организации

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, в настоящее время ведется подготовка устава нового предприятия, в состав которого войдут активы МКП «Теплоснабжение города Пензы».

Стороны обсудили варианты участия компании «Т Плюс» в этом процессе.

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По мнению Ивана Белозерцева, единая теплоснабжающая организация должна обеспечивать потребности города в тепле и горячем водоснабжении.

«Совместно мы могли бы профессионально управлять этим комплексом», — заявил губернатор.

Он отметил, что «важно сделать все правильно с юридической точки зрения» и «найти решение, которое удовлетворит и правительство региона, и город, и ПАО «Т Плюс».

В свою очередь Денис Паслер отметил, что компания готова к дальнейшему сотрудничеству.

«Если есть политическая воля на то, чтобы мы объединились, мы готовы», — сказал он.

По итогам встречи было решено изучить опыт Екатеринбурга по созданию аналогичного предприятия.
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