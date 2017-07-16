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В Пензе возобновили подачу горячей воды в 42 дома

09:50 | 16.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 16 июля 2017. PenzaNews. Подача горячей воды возобновлена в 42 жилых дома в Пензе в воскресенье, 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе возобновили подачу горячей воды в 42 дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего за текущие сутки после проведения аварийно-восстановительных работ было подключено четыре центральных тепловых пункта.

В настоящее время горячая вода поступает в дома №№3, 6–9 на Жемчужном проезде, №30 и №32 на улице Жемчужной, №3 и №3А на улице Герцена, №6 на улице Пролетарской, №45 на улице Беляева, №13–15А на улице Кулибина и №43 на улице Ударной.

Кроме того, подключены дома №№26, 28, 30, 32 и 34 на улице Леонова, №№4, 4А, 6, 6А, 8/24 на улице Циолковского, №№11, 11А, 15, 17, 43,45 и 47 на улице Ленина, №№21/2, 23, 25, 27, 29, 31 на улице Крупской.

Также горячее водоснабжение возобновлено в домах №№2, 17 и 19А на улице Шмидта.
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