Газоснабжение домов в районе улицы Львовской в Пензе приостановят на время ремонта ЖКХ

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение ряда домов в Первомайском районе Пензы будет приостановлено в среду, 2 августа, с 9.00 до 16.00.

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Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ АО «Метан».

В частности, на время без газа останутся абоненты, проживающие на улице Львовской в домах №№101А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 141А, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227 и 229.

Также отключение затронет жителей домов №№1–21, 23, 25, 27 на 5-м проезде 40 лет Октября и домов №№1–14 на 6-м проезде 40 лет Октября.

Кроме того, будет приостановлено газоснабжение домов в садоводческом товариществе «Здоровье-1».