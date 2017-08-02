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Жителей Кузнецкого и Сосновоборского районов предупредили об отключении газа

10:19 | 02.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Жителей некоторых населенных пунктов Кузнецкого и Сосновоборского районов Пензенской области ждет плановое отключение газа.

Жителей Кузнецкого и Сосновоборского районов предупредили об отключении газа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ специалистами компании «Газпром трансгаз Самара».

В понедельник, 21 августа, с 8.00 на девять часов останутся без газа жители Кузнецка, рабочего поселка Евлашево, а также сел Алексеевка, Анненково, Бестянка, Благодатка, Большой Труев, Казаковка, Каменка, Козляковка, Малый Труев, Марьевка, Монастырское, Никольское, Первое Тарлаково, Поселки, Сухановка, Татарский Канадей, Тихменево, Ульяновка, Шишовка и Явлейка.

В Сосновоборском районе отключение затронет абонентов в Сосновоборске, селах Индерка, Тешнярь и Нижняя Липовка, а также в деревне Средняя Липовка.

Во вторник, 22 августа, с 8.00 в течение 15 часов работы будут проводится в селах Дворики, Злобинка, Комаровка, Пионер, Чибирлей, Ясная Поляна и деревне Новостройка Кузнецкого района.
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