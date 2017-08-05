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Мэр Пензы потребовал навести порядок на улице Московской

14:20 | 05.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев дал ряд поручений, касающихся содержания улицы Московской, в ходе обхода центра Пензы, в котором его сопровождали чиновники мэрии, администраций районов города и представители муниципальных предприятий.

Мэр Пензы потребовал навести порядок на улице Московской

Фото: Penza-gorod.ru

Как пояснил заместитель директора МКУ «Рекламная служба Пензы» Константин Кузнецов, с улицы было убрано 23 отдельно стоящие рекламные конструкции, наличие которых не предусмотрено концепцией, принятой градостроительным советом при правительстве области.

После их демонтажа остались отверстия в дорожном полотне, на некоторых участках не хватает плитки и торчат оставшиеся фрагменты конструкций.

В связи с этим Виктор Кувайцев призвал членов рабочей группы обеспечить оперативное восстановление тротуаров.

Также он поручил директору МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Александру Кильгянкину проследить за тем, чтобы на пустующих участках по обеим сторонам дороги были высажены новые саженцы липы, а на пересечении улиц Московской и Кураева спилены сухие деревья.

Помимо этого, глава городской администрации потребовал отремонтировать световые опоры и восстановить тротуарную плитку .

«Таблички с названием улицы должны быть выдержаны в едином стиле», — добавил Виктор Кувайцев.

Кроме того, он указал членам рабочей группы на неудовлетворительное состояние территории возле кафе «Алые паруса», где раскидан мусор.

По словам начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольги Жовтяк, от жителей близлежащих многоквартирных домов поступают жалобы на заведение по поводу нарушения общественного порядка ночью.

В связи с этим мэр предложил подключить федеральные контрольно-надзорные органы для организации проверки кафе на соблюдение норм и требований законодательства.

« Нельзя терпеть такой беспорядок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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