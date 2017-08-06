Мэр Пензы рано утром в воскресенье проверил наличие бригад на ремонтируемых дорогах ЖКХ

Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал выход бригад на объекты, включенные в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», рано утром в воскресенье, 6 августа.

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В частности, он проверил работу специалистов компании «Автодорога», которые с 5.30 трудятся на улице Красной, где они выполняют монтаж бортового камня и асфальтирование проезжей части.

Кроме того, мэр посетил улицу Свердлова, на которой с 6.00 рабочие «Пензадорстрой» устанавливают бордюрный камень.

«Понимаем, что объемы большие и основное время уходит на работу с бортовым камнем, значит, нужно увеличить количество бригад, чтобы двигаться более активными темпами», — обратился Виктор Кувайцев к мастеру участка.

В свою очередь представитель подрядной организации заверил главу администрации Пензы, что мероприятия по замене бордюра на отрезке до улицы Калинина будут закончены в ближайшие два дня, а затем в ночь — уложен асфальт.

Аналогичные работы завершаются на проспекте Победы, где с 6.30 трудятся бригады компании «Магистраль». Они обустраивают техполосу и газоны, а также производят асфальтировку дорожного полотна.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в целом по городу в течение дня будет задействовано 29 бригад на 19 объектах.