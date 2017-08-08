Пензенские приставы взыскали около 450 млн. рублей долгов в топливно-энергетической сфере ЖКХ

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Около 450 млн. рублей задолженности, накопленной по линии топливно-энергетического комплекса, погашено в Пензенской области с января по июнь 2017 года из 1,1 млрд. рублей, подлежавших взысканию. Об этом сообщил начальник управления ФССП России по региону Евгений Пазечко.

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«По линии топливно-энергетического комплекса общая задолженность составляет больше 1 млрд. рублей. Из них взыскано за первое полугодие порядка 446 млн. рублей», — уточнил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 8 августа.

Евгений Пазечко обратил внимание на то, что это очень хороший показатель взыскания: если в среднем по России он составил около 5,6%, то в Пензенской области — он достиг примерно 40,5% от размера долга.

Главный судебный пристав региона отметил также, что сумма, которую удалось погасить, значительно выше, чем в прошлом году.

«Взыскиваем путем электронного списания, путем наложения арестов на имущество должников, в том числе и входе рейдовых мероприятий с представителями этих компаний — как управляющих, так и топливно-энергетического комплекса. Это все позволяет видеть воочию то имущество и те средства, которые могут быть реализованы в счет погашения задолженности», — пояснил он.