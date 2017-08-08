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В Пензе приступили к ремонту второй стороны путепровода, ведущего в Арбеково

18:40 | 08.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Дорожные рабочие приступили к ремонту второй стороны путепровода, соединяющего улицу 8 Марта и проспект Строителей в Пензе.

В Пензе приступили к ремонту второй стороны путепровода, ведущего в Арбеково

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Теперь для движения открыта та его часть, которая ведет в микрорайон Арбеково.

На ней нанесена временная разметка, а также установлены разграничители, в соответствии с которыми со стороны монумента «Глобус» транспорт едет по двум полосам, а обратно — в направлении центра города — по одной.

При заезде на путепровод размещены дорожные знаки, информирующие водителей о том, как организовано движение в период ремонта.

Таким образом, транспортный поток пустили по второй стороне путепровода раньше намеченного срока — изначально это планировалось сделать лишь 10 августа.

В связи с проведением работ изменена схема движения троллейбуса №7. До 20 августа он будет следовать с проспекта Строителей на улицы Стасова, Рахманинова, Тернопольскую, проспект Победы, улицы Карпинского, Суворова и далее по маршруту.
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