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Медведев не исключил участия индивидуального сектора в проекте по созданию комфортной среды

20:26 | 11.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев допустил возможность распространения действия приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на микрорайоны индивидуальной жилой застройки.

Медведев не исключил участия индивидуального сектора в проекте по созданию комфортной среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По поводу распространения самой программы на индивидуальный сектор: это такая тема — не самая простая, скажем прямо. Дело даже не в том, что у нас деньги лимитированы на городскую среду, это понятно. Будет больше, будем стараться больше направлять. Но очень часто все-таки в индивидуальном секторе сами жильцы, сами хозяева принимают определенные решения. И здесь нужно найти какой-то баланс. Невозможно просто в частный сектор залезть и сказать: «Знаете, мы здесь вот так видим, а здесь вот такие клумбы [необходимо] разбить и так далее», — отметил он в ходе встречи с окружным партактивом в пензенской областной филармонии в пятницу, 11 августа.

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Дмитрий Медведев добавил, что если и обдумывать внесение соответствующих изменений в приоритетный проект, то только при условии активности самих владельцев жилья.

«Потому что там частники — они сами должны планировать и финансировать целый ряд расходов. Но проработать эту тему можно с учетом того, что я сказал», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с инициативой о распространении действия федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на микрорайоны, в которых развивается индивидуальное жилищное строительство, выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
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