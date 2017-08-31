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Пензенское правительство и прокуратура работают над программой расселения аварийного жилья

20:30 | 31.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Правительство Пензенской области во взаимодействии с прокуратурой ведет работу над региональной программой расселения ветхого и аварийного жилья и соответствующим законом. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе прямой линии, состоявшейся в четверг, 31 августа.

Пензенское правительство и прокуратура работают над программой расселения аварийного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что областная программа предполагает финансирование из бюджета региона.

«Но это в том случае, если не будет работать федеральная программа», — уточнил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», о поручении губернатора Пензенской области о разработке региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья впервые стало известно в мае 2017 года. Предполагается, что она охватит дома, признанные ветхими и аварийными после января 2012 года.

В июне во время визита в Каменку, где Иван Белозерцев вручал ключи людям, получившим новые квартиры по федеральной программе, губернатор не исключил, что финансирование расселения аварийного жилья может полностью лечь на плечи региона.
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