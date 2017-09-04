70% работ по программе «Чистая вода» будет оплачиваться из бюджета Пензенской области ЖКХ

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. 70% работ по программе «Чистая вода», которая является частью программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы», будет финансироваться за счет регионального бюджета, а 30% — из средств муниципалитетов. Такое решение принял губернатор Иван Белозерцев.

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«Потребность в реализации этой программы очень серьезная. […] В регионе около 200 артезианских скважин нуждается в капитальном ремонте. [...] Около 60 нужно вновь пробурить. Требует ремонта 280 водонапорных башен, 50 нужно установить дополнительно. Свыше 2 тыс. км водопроводных сетей требует ремонта и замены. Наша программа, которую мы приняли, которая действует в 2017 году, в целом эффективная, но не все главы муниципальных образований заявляются на активное участие в ней, потому что у них просто не хватает средств в бюджете муниципального образования», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 4 сентября.

Он сообщил, что на следующий год на реализацию мероприятий в рамках программы «Чистая вода» планируется заложить около 120 млн. рублей, а также увеличить долю финансирования из регионального бюджета.

«У нас было соотношение: 30% — мы, а 70% — муниципальное образование. Нагрузка непомерная на них. […] Может быть, 70% на 30% сделать? Это будет правильнее: […] 70% — из областного бюджета, 30% — из муниципального бюджета», — предложил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил проработать этот вопрос начальнику управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Михаилу Панюхину.

«Сопроводите это решение, доведите до глав муниципальных образований, до заместителей и приступите к работе, чтобы готовили документы, проектно-сметную документацию на 2018 год и уже сейчас подавали заявки», — сказал Иван Белозерцев.