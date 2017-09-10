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На улице Воронова в Пензе дорожные рабочие уложили асфальт в обход иномарки

17:23 | 10.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Дорожные рабочие, которые занимаются благоустройством дворовой территории у дома №2 на улице Воронова в Пензе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», уложили асфальт в обход автомобиля «Ford», припаркованного у одного из подъездов.

На улице Воронова в Пензе дорожные рабочие уложили асфальт в обход иномарки

Фото: Penza-gorod.ru

«Жаль, что некоторые жильцы равнодушны к судьбе своего двора. Люди оставляют машины где хотят, несмотря на информационные сообщения о предстоящих работах и сигнальные ленты, тем самым препятствуя ремонту», — прокомментировал увиденное мэр Виктор Кувайцев, посетивший двор с инспекционным визитом в воскресенье, 10 сентября.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сведения об автомашине переданы в правоохранительные органы для установления владельца. После того, как он переставит автомобиль в другое место, будет заасфальтирован оставшийся участок.
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