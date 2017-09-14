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Белозерцев потребовал сделать идеальный тротуар после ремонта теплосетей на улице Пушкина

13:30 | 14.09.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал сделать идеальный тротуар на улице Пушкина в Пензе после ремонта теплосетей.

Белозерцев потребовал сделать идеальный тротуар после ремонта теплосетей на улице Пушкина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Обращаю внимание [администрации] города и [зампреда правительства Дмитрия] Семенова на благоустройство территории, потому что поменяли сети, некачественно восстанавливают своими силами: ремонтная бригада подешевле, виброплиты нет, весна приходит, грунт оседает и за собой тянет асфальт. А здесь — центральная улица. […] Идеальный должен быть тротуар», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в четверг, 14 сентября.

Как сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин, ремонтные работы на этом участке должны быть завершены к 25 сентября.
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