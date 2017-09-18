15:59:06 Понедельник, 18 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Кузнецке начато строительство станции по обезжелезиванию воды

12:09 | 18.09.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Специалисты компании «Компьюлинк» приступили к работам по строительству станции обезжелезивания воды в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов.

В Кузнецке начато строительство станции по обезжелезиванию воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Соглашения все готовы. «Бегунок» [обходной лист] подписан. Чтобы не тянуть время, группа специалистов из компании «Компьюлинк» уже с четверга прошлой недели работает в Кузнецке вплотную, то есть график чуть-чуть будет скорректирован», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 18 сентября.

Дмитрий Семенов уточнил, что подтверждение подписания соглашения, запланированного на 19 сентября, будет получено до конца дня.

«Подписание будет протокольным, а работы уже ведутся», — подчеркнул зампред правительства.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что наиболее важным является фактическое начало работ.

«Самое главное, чтобы они зашли в Кузнецк, [приступили] к работе, к строительству станции обезжелезивания. Люди в этом нуждаются — уже лет 25 ждут этого решения», — пояснил глава региона.

Он поручил Дмитрию Семенову лично сопровождать этот проект вместе с главой администрации Кузнецка Сергеем Златогорским.

«План-график строительства этой станции должен быть у вас, у председателя правительства и у меня. Каждые 10 суток Вы мне докладывайте, какие там подвижки прошли. Они [...] утверждали, что до конца года эту станцию построят», — добавил Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
В Пензе начали оцифровку «Газеты Гатцука» Пензенские паломники вернулись из хаджа
По факту гибели женщины в ДТП в Мокшанском районе возбуждено уголовное дело Ни один пензенский министр еще не сделал прививку от гриппа
Программа ЭКО и профилактики абортов дает в хорошие результаты — Владимир Стрючков Пензенский губернатор возобновит рабочие поездки в районы через неделю
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама