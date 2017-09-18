В Кузнецке начато строительство станции по обезжелезиванию воды ЖКХ

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Специалисты компании «Компьюлинк» приступили к работам по строительству станции обезжелезивания воды в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Семенов.

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«Соглашения все готовы. «Бегунок» [обходной лист] подписан. Чтобы не тянуть время, группа специалистов из компании «Компьюлинк» уже с четверга прошлой недели работает в Кузнецке вплотную, то есть график чуть-чуть будет скорректирован», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 18 сентября.

Дмитрий Семенов уточнил, что подтверждение подписания соглашения, запланированного на 19 сентября, будет получено до конца дня.

«Подписание будет протокольным, а работы уже ведутся», — подчеркнул зампред правительства.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что наиболее важным является фактическое начало работ.

«Самое главное, чтобы они зашли в Кузнецк, [приступили] к работе, к строительству станции обезжелезивания. Люди в этом нуждаются — уже лет 25 ждут этого решения», — пояснил глава региона.

Он поручил Дмитрию Семенову лично сопровождать этот проект вместе с главой администрации Кузнецка Сергеем Златогорским.

«План-график строительства этой станции должен быть у вас, у председателя правительства и у меня. Каждые 10 суток Вы мне докладывайте, какие там подвижки прошли. Они [...] утверждали, что до конца года эту станцию построят», — добавил Иван Белозерцев.