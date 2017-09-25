В детсадах Никольска включили отопление ЖКХ

Никольск, 25 сентября 2017. PenzaNews. Пуск тепла произведен в 10 детских садах Никольска Пензенской области в понедельник, 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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Это связано с понижением температуры воздуха в Пензенской области.

Также, по данным ведомства, отопление включили в одном учреждении здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 25 сентября губернатор Иван Белозерцев поручил начать заполнять систему отопления с середины текущей недели.

По словам главы региона, в первую очередь тепло должно поступить в учреждения социальной сферы.

В этот же день исполняющий обязанности мэра Пензы Сергей Волков подписал постановление о начале отопительного сезона в городе. Согласно тексту документа, тепло в учреждения и дома пензенцев начнет поступать со среды, 27 сентября.

При этом, в настоящее время в 435 домах отсутствует горячее водоснабжение.