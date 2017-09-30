Иван Белозерцев занял 30 строчку в медиарейтинге губернаторов в сфере ЖКХ
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Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который по итогам июля 2017 года не вошел в топ-50 медиарейтинга глав российских регионов в сфере ЖКХ, в августе продемонстрировал более высокий результат, заняв 30 строчку. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного компанией «Медиалогия».
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Согласно представленным данным, медиаиндекс главы региона составил 1 тыс. 352,6 пункта.
У лидера рейтинга — мэра Москвы Сергея Собянина — он почти в шесть раз больше: 7 тыс. 727,1.
На второй строчке расположился губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев с медиаиндексом 7 тыс. 147,8 пункта, на третьей — глава Псковской области Андрей Турчак с показателем 6 тыс. 901,5.
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В медиарейтинг в сфере ЖКХ, составленный компанией «Медиалогия», вошли действующие главы регионов РФ.
Их ранжирование произведено на основе медиаиндекса — показателя системы «Медиалогия», позволяющего качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.
Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.
Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя 42 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны 28 сентября 2017 года.