Иван Белозерцев занял 30 строчку в медиарейтинге губернаторов в сфере ЖКХ ЖКХ

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который по итогам июля 2017 года не вошел в топ-50 медиарейтинга глав российских регионов в сфере ЖКХ, в августе продемонстрировал более высокий результат, заняв 30 строчку. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного компанией «Медиалогия».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, медиаиндекс главы региона составил 1 тыс. 352,6 пункта.

У лидера рейтинга — мэра Москвы Сергея Собянина — он почти в шесть раз больше: 7 тыс. 727,1.

На второй строчке расположился губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев с медиаиндексом 7 тыс. 147,8 пункта, на третьей — глава Псковской области Андрей Турчак с показателем 6 тыс. 901,5.

Читайте также

Пензенское правительство и прокуратура работают над программой расселения аварийного жилья

В медиарейтинг в сфере ЖКХ, составленный компанией «Медиалогия», вошли действующие главы регионов РФ.

Их ранжирование произведено на основе медиаиндекса — показателя системы «Медиалогия», позволяющего качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя 42 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны 28 сентября 2017 года.