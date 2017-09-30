В Пензе наладят диалог с жителями, которых в 2018 году затронет благоустройство дворов ЖКХ

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Конструктивный диалог должен быть налажен с жителями домов в Пензе, территории вблизи которых планируется благоустроить в 2018 году в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев на совещании в горадминистрации, на котором обсуждались проблемы, связанные с нежеланием некоторых автовладельцев убирать машины на время работ по асфальтировке дорог во дворах.

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«При планировании благоустройства дворов на следующий год сделайте все, чтобы таких ситуаций больше не возникало. Начинайте сейчас заниматься мониторингом территорий, разговаривайте с жителями, выясняйте, кто действительно готов будет некоторое время терпеть неудобства из-за ремонта их двора», — призвал он подчиненных.

Виктор Кувайцев добавил, что до людей необходимо донести мысль о необходимости создания комфортных условий для работы подрядчиков, сообщает пресс-служба мэрии.