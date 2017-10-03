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У города должен быть один хозяин тепла — Александр Суслов

17:43 | 03.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов считает, что для повышения эффективности управления теплоснабжающим комплексом Пензы, ответственность за его эксплуатацию должна нести одна компания.

У города должен быть один хозяин тепла — Александр Суслов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У города должен быть один хозяин тепла. Вот мы завтра встречаемся с мэром города Саранска. Мы уже там «созрели», полностью переходим на такой вариант», — сказал он в ходе встречи с журналистами в пресс-центре ИА «PenzaNews» во вторник, 3 октября.

По мнению Александра Суслова, одним из основных аргументов в пользу выбора такого варианта является возможность перераспределения имеющихся ресурсов внутри компании, в том числе денежных, с целью их направления на решение наиболее острых проблем.

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«Сейчас мы такой возможности [в Пензе не имеем]. Мы годами судимся, чтобы взыскать долги», — отметил он, упомянув в этом контексте МКП «Теплоснабжение города Пензы», дебиторская задолженность которого за тепловую энергию, по последним данным, составила примерно 1,5 млрд. рублей.

Руководитель филиала компании «Т Плюс» добавил, что гасится она в основном за счет текущих платежей, в итоге, по его словам, складывается ситуация, при которой «хвост вытянули, нос увяз».

«Не будет здесь единого хозяина — не будет ничего, опыт показывает. Я честно говоря, когда мы объединялись там [в Мордовии], был противником. Сейчас я ярый сторонник, потому что я убедился на практике, что должен быть единый хозяин тепла», — пояснил Александр Суслов.
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