15:50:43 Четверг, 5 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Мэр Пензы Виктор Кувайцев ответит на вопросы читателей ИА «PenzaNews» 6 октября с 11.00 до 13.00

Ремонт теплосетей на улице Чкалова в Пензе продлится до 7 октября

10:41 | 05.10.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Ремонт теплосетей на улице Чкалова в Пензе завершится, как ожидается, 7 октября, а не 5-го, как предполагалось ранее. Об этом сообщил и.о. техдиректора ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов.

Ремонт теплосетей на улице Чкалова в Пензе продлится до 7 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе заседания штаба по подготовке к зиме, состоявшегося в мэрии в минувшую среду, 4 октября, он также сообщил что ремонт тепломагистрали на улице Коммунистической, отставший по срокам на два дня, подошел к концу, а работы на улице Пушкина завершатся к 6 октября.

По словам Дмитрия Шелехова, ремонт теплосетей на улице Чкалова затягивается по вине подрядчика.

Вице-мэр Юрий Ильин отметил, что он напрасно пытается переложить вину за срыв сроков ремонта.

«По технологии работы на улице Чкалова завершаются завтра. При желании, приложив минимальные усилия, в срок уложиться вполне возможно. Идти вразрез с распоряжением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и постановлением главы администрации Пензы Виктора Кувайцева и задействовать 11-ый день при пуске тепла — недопустимо», — пояснил он.

Юрий Ильин предположил, что даже после запуска объекта на улице Чкалова, тепло до жителей будет доходить с трудом.

По словам Дмитрия Шелехова, для эффективной работы на других объектах, в том числе улицах Бекешской, Ухтомского, Карла Маркса, Чаадаева и Бурмистрова, у ПАО «Т Плюс» не хватает ресурсов: аварийных бригад всего шесть, рабочий день сотрудников заканчивается в 17.00, организацию круглосуточного режима работы аварийных служб руководство ПАО «Т Плюс» считает нецелесообразным.

В завершении заседания, Юрий Ильин подчеркнул, что если ситуация с отоплением в Пензе не нормализуется, администрация города будет вынуждена обратиться в праворегулирующие инстанции, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Неверкинский лимонад и напиток из алоэ планируется поставлять в Таджикистан и Вятку Юрий Моисеев назначен и.о. главы администрации Неверкинского района
Работа губернского лицея Пензы будет включена в банк лучших региональных практик В Пензе конкурс чтецов имени Ирины Дубровиной будет посвящен малой родине
Валерий Савельев поздравил пензенских педагогов с Днем учителя В Пензе из-за пожара в сауне эвакуировали более 10 человек
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама