Ремонт теплосетей на улице Чкалова в Пензе продлится до 7 октября ЖКХ

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Ремонт теплосетей на улице Чкалова в Пензе завершится, как ожидается, 7 октября, а не 5-го, как предполагалось ранее. Об этом сообщил и.о. техдиректора ОАО «Т Плюс теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов.

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В ходе заседания штаба по подготовке к зиме, состоявшегося в мэрии в минувшую среду, 4 октября, он также сообщил что ремонт тепломагистрали на улице Коммунистической, отставший по срокам на два дня, подошел к концу, а работы на улице Пушкина завершатся к 6 октября.

По словам Дмитрия Шелехова, ремонт теплосетей на улице Чкалова затягивается по вине подрядчика.

Вице-мэр Юрий Ильин отметил, что он напрасно пытается переложить вину за срыв сроков ремонта.

«По технологии работы на улице Чкалова завершаются завтра. При желании, приложив минимальные усилия, в срок уложиться вполне возможно. Идти вразрез с распоряжением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и постановлением главы администрации Пензы Виктора Кувайцева и задействовать 11-ый день при пуске тепла — недопустимо», — пояснил он.

Юрий Ильин предположил, что даже после запуска объекта на улице Чкалова, тепло до жителей будет доходить с трудом.

По словам Дмитрия Шелехова, для эффективной работы на других объектах, в том числе улицах Бекешской, Ухтомского, Карла Маркса, Чаадаева и Бурмистрова, у ПАО «Т Плюс» не хватает ресурсов: аварийных бригад всего шесть, рабочий день сотрудников заканчивается в 17.00, организацию круглосуточного режима работы аварийных служб руководство ПАО «Т Плюс» считает нецелесообразным.

В завершении заседания, Юрий Ильин подчеркнул, что если ситуация с отоплением в Пензе не нормализуется, администрация города будет вынуждена обратиться в праворегулирующие инстанции, сообщает пресс-служба мэрии.