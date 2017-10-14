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Мэр Пензы потребовал в течение суток устранить последствия коммунальной аварии

09:11 | 14.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал в течение суток устранить последствия коммунальной аварии, которая привела к повреждению радиаторов отопления в квартирах домов на улицах Кижеватова и Воронова.

Мэр Пензы потребовал в течение суток устранить последствия коммунальной аварии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня необходимо не только закончить установку радиаторов и устранить все неполадки в системе отопления, но и оказать гражданам правовую поддержку в части возмещения материального ущерба за вред, причиненный имуществу», — сказал мэр, обращаясь к начальнику управления ЖКХ города Андрею Гришину.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в данный момент теплоноситель поступает во все многоквартирные жилые дома.

В квартирах, где замена поврежденных батарей еще не произведена, временно установлены заглушки. Требуется смонтировать 99 радиаторов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую пятницу, 13 октября, на 5-й насосной станции, принадлежащей ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» засорилась трубка регулятора обратного давления, что вызвало резкое повышение давления и повреждение радиаторов в МКД.

В связи с этим проведено внеочередное заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону.

По данным на вечер 13 октября, негативные последствия зафиксированы в 98 квартирах 28 жилых домов. К работе оперативно были привлечены 12 бригад.

Из резерва предприятия выделены батареи центрального отопления и денежные средства для покупки необходимых материалов.
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