Специалисты «Пензаэнерго» выявили 1,7 тыс. случаев безучетного потребления электроэнергии ЖКХ

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» выявили 1 тыс. 664 случая безучетного потребления электроэнергии в объеме почти 5 млн. кВт/ч за девять месяцев 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

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«Из общего количества актов 459, касающихся электроэнергии в объеме около 2 млн. кВт/ч, составлено в отношении юридических лиц, а еще 1 тыс. 205 — свыше 3 млн. кВт/ч — в отношении физических. Ущерб, причиненный сетевой компании недобросовестными потребителями, оценивается почти в 7,5 млн. рублей», — пояснили в пресс-службе, отметив, что при расчете суммы суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии.

В «Пензаэнерго» добавили, что по факту бездоговорного потребления составлено три акта в отношении физических лиц — речь идет более чем о 26 тыс. кВт/ч.

«Самыми распространенными способами воровства электричества по-прежнему остаются получение энергии «в обход» счетчика, повреждение приборов учета для искажения данных о реальном объеме потребления, подключения к сетям путем набросов на провода воздушных линий электропередачи и другие», — отметили в филиале.

В пресс-службе сообщили, что в текущем году в правоохранительные органы уже были направлены материалы в отношении 76 недобросовестных потребителей.

«Большинству из них, кроме возмещения причиненного ущерба, придется уплатить административный штраф на сумму от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. В отношении ряда энергорасхитителей рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел», — сказали в «Пензаэнерго».

В случае установления факта бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии нарушителей ждет привлечение к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа», а при крупном ущербе — к уголовной по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Кроме того, несанкционированное подключение к сети может привести к возникновению пожаров из-за коротких замыканий проводки, вызвать перепады напряжения или выход из строя бытовой техники, что грозит не только материальными потерями, но и человеческими жертвами.

Информацию о несанкционированных подключениях и безучетном потреблении электроэнергии можно сообщить по телефону горячей линии компании «Пензаэнерго»: 8-800-700-18-12. Конфиденциальность гарантируется.