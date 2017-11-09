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В Пензенской области зафиксирован резкий скачок уровня собираемости взносов на капремонт

11:15 | 09.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Резкий скачок уровня собираемости взносов на капитальный ремонт зафиксирован в Пензенской области по итогам октября 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

В Пензенской области зафиксирован резкий скачок уровня собираемости взносов на капремонт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он оказался обусловлен тем, что в фонд частично поступила задолженность по оплате взносов от собственников – муниципальных образований», — пояснили в организации, уточнив, что такие должники в прошлом месяце перечислили около 8,6 млн. рублей.

В фонде отметили, что в отношении муниципалитетов, как и других собственников — физических и юридических лиц, применяются установленные законодательством меры, включая начисление пени в случае несвоевременной уплаты взносов, а также взыскание долгов через суд.

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«Исковая и претензионная работа ведется в отношении собственников помещений в тех домах, фонд капитального ремонта которых формируется на общем счете регионального оператора. На 3 ноября 2017 года в Арбитражный суд Пензенской области был подан 21 иск в отношении муниципальных образований – должников на общую сумму свыше 39 млн. рублей. Рассмотрено 13 исков на 35,5 млн. рублей, по ним получены судебные решения», — сообщили в пресс-службе.

В Региональном фонде капремонта МКД уточнили, что из них 32,8 млн. рублей составила сумма удовлетворенных требований фонда к городу Пензе в лице управления ЖКХ.

«На сегодняшний день муниципальным образованием погашена часть задолженности по взносу на капитальный ремонт в размере 12,2 млн. рублей, из них 8,4 млн. рублей получено в октябре. Остальные судебные решения находятся в производстве», — сказали в фонде.

В пресс-службе отметили, что связи с поступлением крупной суммы на общий счет регоператора собираемость взноса на капремонт в предыдущем месяце возросла до 104,4%.
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