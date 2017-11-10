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Омбудсмен требует обеспечить питьевой водой жителей пензенского села

09:28 | 10.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова направила главе администрации Каменского сельсовета заключение о нарушении прав жителей села Калининского на обеспечение питьевой водой и потребовала принять необходимые меры.

Омбудсмен требует обеспечить питьевой водой жителей пензенского села

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте омбудсмена, руководитель аппарата уполномоченного Анна Елистратова приняла участие в сходе граждан села Калининского, где в настоящее время ограничено водоснабжение.

Причиной сложившейся ситуации стало наличие задолженности МУП ЖКХ «Калининское» перед ООО «ТНС энерго Пенза». В результате этого оказались нарушены права граждан, являющихся добросовестными плательщиками коммунальных услуг.

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В рамках встречи руководитель аппарата рассказала о результатах рассмотрения обращений граждан по данному вопросу, а также о принимаемых мерах.

В настоящее время собранные по данному вопросу материалы направлены в прокуратуру для принятия мер реагирования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», депутат комитета местного самоуправления Каменского сельсовета Каменского района Пензенской области Юрий Вобликов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь обеспечить водой жителей села Калининского.

По его словам, в поселке воду отключают на 21 час в сутки, а в школе нет возможности обеспечить детей горячим питанием. 

Юрий Вобликов сообщил, что долг МУП ЖКХ «Калининское» за электроэнергию перед ООО «ТНС энерго Пенза» составляет около 480 тыс. рублей.
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