Под Пензой предприятие оштрафовано на 20 тыс. рублей за некачественную воду ЖКХ

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Штраф в размере 20 тыс. рублей назначен МУП «Исток» за некачественную воду в поселке Ухтинка города Пензы.

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«Образец питьевой водопроводной воды, отобранный из квартиры дома №2А на улице Строительной в селе Ухтинка, не соответствует требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что показатель мутности составлял 6,4 ЕМФ при норме не более 2,6, жесткости — 15,5 мг-экв/л при норме не более 7.

В управлении отметили, что сульфатов в воде содержалось 558 мг/л при норме не более 500, а железа — 0,92 мг/л при норме не более 0,3.

«Таким образом, юридическое лицо МУП Бессоновского сельсовета «Исток» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде», — резюмировали в Роспотребнадзоре.