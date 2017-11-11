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В Пензе обманутые дольщики вышли на митинг

16:29 | 11.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Несколько десятков человек приняли участие в митинге, посвященном проблеме обманутых дольщиков, который состоялся у здания бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе в субботу, 11 ноября.

В Пензе обманутые дольщики вышли на митинг

Фото: Kprfpenza.ru

Мероприятие было организовано пензенским обкомом КПРФ.

На акцию протеста вышли преимущественно люди, оказавшиеся, по их словам, обманутыми строительными компаниями. Они держали в руках плакаты с лозунгами: «ЖК «Лукоморье» ― жизнь как в «сказке», «Губернатор, ты где? Дольщики «Пензастроя» в беде!», «ЖК «На Стрельбищенской». Достройте наш дом!», «ОАО «Пензастрой». ЖК «На Стрельбищенской». Дольщики устали от пустых обещаний», «Мне негде жить», «За мошенников должна отвечать власть!» и другими.

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Обращаясь к собравшимся, член президиума ЦК КПРФ, лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев отметил, что проблема обманутых дольщиков является одной из наиболее актуальных на сегодняшний день.

Он напомнил, что депутаты областного парламента приняли закон, направленный на поддержку граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, и пояснил механизм его реализации.

Также Георгий Камнев сообщил о мерах, которые принимаются органами власти для решения существующей проблемы.

После этого возможность высказаться была предоставлена самим обманутым дольщикам. Многие из них выразили уверенность в том, что добиться реального результата в решении острого вопроса можно лишь общими усилиями.

В ходе митинга были собраны подписи людей под коллективным письмом, которое планируется направить в органы власти, сообщает пресс-служба обкома КПРФ.
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