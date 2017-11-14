Эксперты ОНФ не нашли новую программу благоустройства на сайте пензенского министерства ЖКХ

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) не обнаружили региональную программу благоустройства городской среды на 2018–2022 годы на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

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Ранее активисты неоднократно обращали внимание на то, что во многих регионах жители плохо информированы о реализации федерального проекта по благоустройству и возможности участия в нем.

Чтобы выяснить, с чем это связано, эксперты ОНФ с 14 по 20 октября проверили, есть ли на сайтах органов региональной власти, ответственных за реализацию проекта, программы по формированию современной городской среды на 2017 год и 2018–2022 годы.

Среди субъектов РФ с дотационными бюджетами, где программы на 2017 год требовалось утвердить до 15 марта, до сих пор их не опубликовали в Ингушетии, Республике Тыва, Удмуртии, Кировской, Магаданской и Псковской областях. Для регионов-доноров, для которых соответствующий срок был установлен до 31 мая, обнародованных программ не оказалось в Сахалинской и Ленинградской областях.

Программы благоустройства на 2018–2022 годы, которые регионы с дотационными бюджетами должны были утвердить не позднее 1 сентября текущего года, на момент мониторинга отсутствовали на сайтах ответственных ведомств 11 субъектов РФ — в Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Тыве, Приморском крае, Кировской, Магаданской, Нижегородской, Пензенской, Псковской областях и Севастополе. Среди регионов-доноров, которым установили крайний срок не позднее 1 ноября, не успели утвердить программы Калужская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Комментируя результаты проведенного анализа, которые направлены в Минстрой РФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина напомнила, что муниципальные программы на предстоящий период должны быть разработаны и утверждены не позднее 31 декабря 2017 года.

«Это касается всех муниципалитетов, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 тыс. человек. Так, речь идет о благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворов. Мы со своей стороны проследим за тем, как исполняются сроки», — отметила она.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», госпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018–2022 годы» утверждена постановлением регионального правительства от 1 сентября 2017 года.

Ее ответственным исполнителем определено управление жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.

На реализацию госпрограммы за весь период планируется направить бюджетные ассигнования в размере около 1,5 млрд. рублей — почти по 300 млн. рублей ежегодно. Из них примерно по 273 млн. рублей, как ожидается, поступит из федерального бюджета.