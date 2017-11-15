Пензенское министерство разместило на сайте программу благоустройства после проверки ОНФ ЖКХ

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Специалисты управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области полностью обновили раздел о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на сайте ведомства, на котором ранее эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) не смогли найти региональную программу благоустройства на 2018–2022 годы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Судя по дате обновления соответствующих страниц интернет-портала, это было сделано на следующий день после критической публикации ИА «PenzaNews».

Еще в минувший вторник, 14 ноября, в разделе «Формирование комфортной городской среды» были в хаотичном порядке размещены паспорт приоритетного проекта, а также документы правительств России и Пензенской области, касающиеся мероприятий на 2017 год.

Внизу страницы была указана дата обновления информации — 2 июня текущего года.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Сведения о региональной программе на предстоящей период, которая была утверждена еще 1 сентября, на сайте управления отсутствовали.

В среду, 15 ноября, ситуация кардинальным образом изменилась.

Имеющаяся на данный момент информация по проекту систематизирована, что заметно облегчает ее поиск.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Отдельный блок посвящен плану мероприятий на 2017 год, еще один — программе на предстоящий период, включая адресный перечень подлежащих благоустройству территорий.

Также все желающие могут ознакомиться с методическими рекомендациями и нормативными документами для муниципальных образований.

Согласно актуальным данным управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, к настоящему времени утверждено 32 муниципальные программы на 2018–2022 годы, что составляет 30,5%.