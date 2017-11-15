EN
22:49:18 Среда, 15 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенское министерство разместило на сайте программу благоустройства после проверки ОНФ

19:27 | 15.11.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Специалисты управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области полностью обновили раздел о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на сайте ведомства, на котором ранее эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) не смогли найти региональную программу благоустройства на 2018–2022 годы.

Пензенское министерство разместило на сайте программу благоустройства после проверки ОНФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Судя по дате обновления соответствующих страниц интернет-портала, это было сделано на следующий день после критической публикации ИА «PenzaNews».

Еще в минувший вторник, 14 ноября, в разделе «Формирование комфортной городской среды» были в хаотичном порядке размещены паспорт приоритетного проекта, а также документы правительств России и Пензенской области, касающиеся мероприятий на 2017 год.

Внизу страницы была указана дата обновления информации — 2 июня текущего года.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Сведения о региональной программе на предстоящей период, которая была утверждена еще 1 сентября, на сайте управления отсутствовали.

В среду, 15 ноября, ситуация кардинальным образом изменилась.

Имеющаяся на данный момент информация по проекту систематизирована, что заметно облегчает ее поиск.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Отдельный блок посвящен плану мероприятий на 2017 год, еще один — программе на предстоящий период, включая адресный перечень подлежащих благоустройству территорий.

Также все желающие могут ознакомиться с методическими рекомендациями и нормативными документами для муниципальных образований.

Согласно актуальным данным управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, к настоящему времени утверждено 32 муниципальные программы на 2018–2022 годы, что составляет 30,5%.
Актуальное
Читайте также
В пензенских магазинах обнаружена слабоалкогольная продукция с признаками контрафакта Бурлаков призвал торговые сети делиться подозрениями о нелегальной торговле спиртным
Мэр Пензы вновь избран в состав правления Ассоциации городов Поволжья В Пензенской области разрабатывают новую тару для местной водки
Больше всего пензенской водки продается в сети «Spar» — министр Низкие цены на социальную группу товаров стимулируют конкуренцию среди сетей — Богач
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver