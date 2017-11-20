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В Пензе жительница частично рухнувшего дома озвучила свои требования к властям

15:32 | 20.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Мария Фролкова, которая вместе с супругом и дочерью наотрез отказывается переезжать из 4-этажного шестиподъездного кирпичного дома №35 на улице Ударной в Пензе, в котором за последний год произошло несколько серьезных обрушений, озвучила свои требования к властям.

В Пензе жительница частично рухнувшего дома озвучила свои требования к властям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я хочу, чтобы на месте этого дома обманутым жильцам дома №35 по Ударной в городе Пензе было построено жилье», — заявила она в ходе общения с представителями власти, прибывшими к дому после нового обрушения утром в понедельник, 20 ноября.

«Вот когда я получу письменные гарантии, что здесь жильцам построят дом, потому что всех жильцов «кинули», вот тогда я отсюда съезжаю», — добавила женщина.
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