В Пензе жительница частично рухнувшего дома озвучила свои требования к властям ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Мария Фролкова, которая вместе с супругом и дочерью наотрез отказывается переезжать из 4-этажного шестиподъездного кирпичного дома №35 на улице Ударной в Пензе, в котором за последний год произошло несколько серьезных обрушений, озвучила свои требования к властям.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я хочу, чтобы на месте этого дома обманутым жильцам дома №35 по Ударной в городе Пензе было построено жилье», — заявила она в ходе общения с представителями власти, прибывшими к дому после нового обрушения утром в понедельник, 20 ноября.

«Вот когда я получу письменные гарантии, что здесь жильцам построят дом, потому что всех жильцов «кинули», вот тогда я отсюда съезжаю», — добавила женщина.