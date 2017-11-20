В Пензе рухнул второй подъезд многоквартирного дома на улице Ударной ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Обрушение второго подъезда жилого 4-этажного шестиподъездного кирпичного дома №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки, где еще в феврале упал балкон, а в июне — левое крыло в подъезде №1, произошло утром в понедельник, 20 ноября.

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Кирпичная кладка разрушилась со стороны двора.

По имеющейся информации, в результате случившегося никто из четверых человек, которых все еще продолжают жить в аварийном доме, не пострадал.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и коммунальных служб.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», многоквартирный четырехэтажный дом №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки состоит из шести подъездов.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1. 25 января 2017 года жильцы освободили свои квартиры, доступ внутрь был ограничен, квартиры опечатаны.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, а в конце марта разрушение продолжилось — обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.

В ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1. Во втором подъезде в это время находилось три семьи.

После случившегося прокуратура потребовала незамедлительно расселить дом. Однако до настоящего времени в доме живут две семьи. Одна из них — семья Фролковых: супруги Мария и Олег, а также их 19-летняя дочь Анна, которые занимают комнаты №3 и №5 в подъезде №6 общей площадью 34,5 кв. метра. Еще одна женщина живет в подъезде №4. Мэрия попыталась переселить их в маневренный фонд через суд, однако производство по иску было прекращено.

Четыре подъезда дома — №№1, 2, 3 и 5 — на данный момент пустуют.

По последним сведениям, расселить дом планируется в 2019-м, а снести — в 2020 году.