В Пензе две семьи не желают уезжать из разрушающегося 4-этажного дома ЖКХ

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Две семьи не намерены переезжать из 4-этажного шестиподъездного кирпичного дома №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки, где еще в феврале рухнул балкон, а в июне — левое крыло в подъезде №1.

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Одна из них — семья Фролковых: супруги Мария и Олег, а также их 19-летняя дочь Анна, которые занимают комнаты №3 и №5 в подъезде №6 общей площадью 34,5 кв. метра. Еще одна женщина живет в подъезде №4.

Остальные четыре подъезда — №№1, 2, 3 и 5 — пустуют.

В марте 2017 года решением межведомственной комиссии дом №35 на улице Ударной в Пензе был признан аварийным и подлежащим сносу.

По последним данным, расселить его планируется в 2019-м, а снести — в 2020 году.

Подавляющее большинство людей освободили занимаемые площади еще этим летом. При переезде в маневренный фонд им была оказана помощь со стороны администрации Пензы.

Семье Фролковых было предложено две комнаты в доме на улице Ленинградской, однако переезжать туда они категорически отказались.

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Тех, кто, несмотря на реальную угрозу жизни, по-прежнему остается в своих комнатах, мэрия попыталась переселить в маневренный фонд через суд. Вместе с тем в августе 2017 года производство по гражданскому иску было прекращено, поскольку он был подан в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в то время как органы местного самоуправления не наделены соответствующими полномочиями.

«Я здесь с 2009 по 2012 годы была старшей по дому. Об этом доме я знаю больше, чем другие. У меня много бумаг сохранилось. […] С 2005 года мы говорили, что дом в аварийном состоянии. Когда он рухнул совсем [обрушилась часть крыла], людей начали выселять в маневренный фонд. Мне была предложена [комната в доме по адресу] Ленинградская, 8А. Он еще в более аварийном состоянии, чем наш. Мой дом, если посмотреть, у него кирпичи целые, а там кирпичи разорванные пополам», — прокомментировала Мария Фролкова корреспонденту ИА «PenzaNews».

Она пояснила, что жилье на улице Ударной формально является у нее не единственным, так как еще ей принадлежит сгоревший дом.

«И если я сейчас переезжаю [в маневренный фонд], а там договор на год, то через год я бомж», — отметила собеседница агентства.

Мария Фролкова добавила, что переселяться в предлагаемые комнаты также отказалась ее дочь.

«Она мне позвонила и говорит: […] «Мам, пусть меня лучше тут кирпичами завалит. Я не поеду в этот маневренный фонд», — сказала она.

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В настоящее время дом №35 на улице Ударной вместе с дворовой территорией обнесен глухим забором из профлиста. У калитки постоянно дежурит охранник, который следит, чтобы внутрь не попали посторонние. Он отказался пропустить журналистов ИА «PenzaNews» на территорию, сославшись на небезопасность конструкций.

По мнению Марии Фролковой, оставшихся в разрушающемся доме людей пытаются вынудить съехать различными способами, в том числе отключая коммуникации. По ее словам, в доме нет отопления, температура там, где она живет, составляет не более +10ºС.

«Когда все стали съезжать, очень много пошло мародеров — вытаскивали окошки, батарейки [радиаторы отопления]. Мало кто из жителей забрал свои. […] Из нашего подъезда батарейки только у меня в квартире. Восстановить можно, если с головой подойти к этому вопросу. Я уже консультировалась», — сказала Мария Фролкова.

В разговоре с корреспондентом она также выразила уверенность в том, что не окажется под завалами в случае возможного обрушения, поскольку о грозящей беде ее якобы «предупредят» домашние питомцы.

«Животные об этом «скажут» как минимум за три дня: «Ребята, здесь проживать опасно, бегите отсюда», — пояснила жительница дома, добавив, что «эксперты сегодня одно говорят, завтра другое», а «животину не проведешь».

Каких именно животных женщина держит у себя дома, Мария Фролкова говорить не захотела. По словам охранника, это две кошки, столько же собак, а также пара коз.

Комментируя сложившуюся ситуацию, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин напомнил, что первоочередная задача муниципалитета — обеспечить безопасность жителей, но правовых оснований выселить из дома оставшихся людей нет, и «они этим пользуются».

Говоря о коммуникациях, он заявил, что «никто у них ничего не отключал».

«Система [электроснабжения] там разрушена. Восстановление теплоснабжения и прочего — это обязанность собственников. [...] Они должны принимать [решение о ремонте] на общем собрании. Второе — кто за это все будет платить? 99% [жильцов] уехали оттуда, потому что они понимают опасность. Почему они должны платить за тех, которые переезжать не хотят? Это если рассуждать логически», — сказал Андрей Гришин.