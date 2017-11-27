В Пензе на «красной линии» находится более 60 ветхих домов — мэр ЖКХ

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. 61 строение, расположенное на «красной линии», вошло в перечень ветхих домов Пензы. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

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«Практически на каждое такое строение есть уже паспорт, по которому мы совместно работаем. [...] Их можно условно поделить на три группы», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 27 ноября.

Виктор Кувайцев добавил, что 42 здания из этого списка будут снесены в 2018 году, работа еще по двум уже проведена.

«15 домов — это объекты, требующие восстановления, приведения в надлежащий вид за счет средств собственников», — добавил мэр, уточнив, что один из них расположен на улице Володарского и два — на улице Красной.

Глава администрации отметил, что в третью группу вошли объекты культурного наследия, подлежащие реконструкции — дом №2/20 на пересечении улиц Калинина и Замойского и дом №62 на улице Красной.

Он сообщил, что последнее здание неподалеку от краеведческого музея передано на баланс пензенского базового медицинского колледжа, который в настоящее время ищет возможность проведения работ по ремонту фасадов.

«Администрацией города Пензы подготовлен проект-постановление об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов. […] В проекте бюджета города Пензы на 2018 год предусмотрено необходимое количество денежных средств на косметический ремонт фасадов многоквартирных домов», — добавил Виктор Кувайцев.

Говоря о демонтаже домов в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, он сообщил, что в 2017 году, по данным на 27 ноября, снесено 56 объектов.

«На 2018 год выпадает 152 дома, поэтому, понимая, что объем огромный, мы до конца года постараемся сделать все, чтобы количество домов, подлежащих сносу, минимизировать. Предполагаем, что их останется порядка 100», — уточнил мэр.

Глава администрации Пензы добавил, что снос оставшихся домов будет проводиться по мере их освобождения.

«В настоящее время с собственниками и нанимателями 93 жилых помещений, которые располагаются в 65 аварийных многоквартирных домах, продолжаются судебные разбирательства», — пояснил Виктор Кувайцев.