Дом на Ударной в Пензе включат в новую программу расселения в числе первых — вице-мэр ЖКХ

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Разрушающийся дом №35 на улице Ударной в Пензе, из которого приставы по решению суда выселяют последних жильцов, будет включен в новую программу расселения граждан из ветхого и аварийного фонда одним из первых. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

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«У нас в первую очередь самые проблемные дома — это Ударная, 35, и 9 Января, 11. Кулибина, 10, также у нас в первой пятерке проблемных домов», — уточнил он.

Заместитель главы администрации города пояснил, что расселение аварийных объектов будет осуществляться в соответствии с установленным графиком, но при наличии реальной угрозы жизни сроки могут быть скорректированы.

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Юрий Ильин добавил также, что после принятия программы жильцы будут вправе претендовать либо на новое жилье, либо на денежную компенсацию.

«Сейчас нет ни финансирования, ни [понимания], каким образом эта программа будет реализовываться», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, когда планируется сровнять с землей дом №35 на улице Ударной в Пензе, вице-мэр сказал, что «он уже сам себя сносит».

Вместе с тем Юрий Ильин не исключил, что соответствующие работы будут проведены не в 2020 году, как было намечено, а раньше с учетом близости к жилому дому №39.