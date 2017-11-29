В Пензе после череды обрушений приставы выселяют семью из дома на Ударной ЖКХ

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Судебные приставы приступили к принудительному выселению семьи Фролковых — супругов Марии и Олега, а также их дочери Анны — из дома №35 на улице Ударной в Пензе, который они отказались добровольно покидать после череды обрушений, а также после решения суда о немедленном освобождении помещений, принятого еще неделю назад.

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Помимо приставов, на место прибыли сотрудники полиции, представители мэрии и врачи скорой помощи.

Людям оказана помощь в переезде в маневренный фонд — к дому подъехали несколько «ГАЗелей».

«Согласно решению суда, переселение [будет осуществляться] в маневренный фонд на улице Ленинградской. Вещи туда будем отвозить», — пояснила журналистам старший судебный пристав межрайонного отдела УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

Представитель ведомства сообщила, что перед выселением Марию Фролкову осмотрели медики.

«Никаких патологий, как я понимаю, не выявлено», — отметила она.

Отвечая на вопрос о питомцах, которые якобы живут вместе с Фролковыми в опасном доме, Вера Артемова пояснила, что приставы видели в квартире собаку и двух кошек, а коз никто из них не заметил.

Комментируя факт выселения людей из частной собственности, она затруднилась ответить, является ли он первым в городе.

«За всю Пензу я не компетентна [отвечать], но на моей практике в межрайонном отделе вообще это первое выселение», — сказала Вера Артемова.

По ее словам, решение суда об освобождении аварийного дома все еще может быть обжаловано.

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Многоквартирный четырехэтажный дом №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки состоит из шести подъездов. В нем расположено 244 помещения.

28 марта 2017 года заключением межведомственной комиссии дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

После очередного обрушения постановлением администрации города от 18 июня был введен режим «Повышенная готовность», приняты меры по расселению граждан.

До последнего времени в здании оставались две семьи — четыре человека, которые категорически отказывались переезжать в маневренный фонд.

20 ноября, когда новые разрушения затронули первый и второй подъезды, женщина из подъезда №4 согласилась переселиться в маневренный фонд. Таким образом, единственными жильцами потенциально опасного здания остались Фролковы.

Среди тех, кто пытался убедить их покинуть разрушающееся здание, был глава города Валерий Савельев, однако его доводы услышаны не были.

Поясняя свою позицию, Мария Фролкова заявила, что она готова переехать только в одном случае — если получит гарантии, что на этом же месте будет построен новый дом для жильцов.

22 ноября Октябрьский районный суд Пензы вынес решение, согласно которому семья Фролковых обязана освободить комнаты №3 и №5 в подъезде №6.