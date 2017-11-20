Глава УЖКХ Пензы прокомментировал обрушение части дома на Ударной ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Обрушение первого подъезда многоквартирного дома №35 на улице Ударной в Пензе и частично — второго с другой стороны здания произошло в 9.30 понедельника, 20 ноября. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин.

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«Территория у нас огорожена. Дом практически весь расселен. Жертв нет. В доме остались проживать только две семьи. Они живут совсем в других подъездах — во второй блок-секции здания: в четвертом и шестом. В одной комнате три человека, в другой — один», — пояснил он журналистам.

Андрей Гришин напомнил, что ранее было расселено около 300 комнат, однако две семьи до сих пор отказываются съезжать, несмотря на реальную угрозу жизни.

«Мы в очередной раз с собственниками переговорили, еще раз предложили им варианты. У нас есть маневренный фонд. Это на улице Ленинградской, на 5-м Виноградном проезде», — пояснил начальник УЖКХ.

Он подчеркнул, что власти идут навстречу людям и дают им возможность выбрать понравившийся вариант из свободного на данный момент маневренного жилья.

«Нужно, чтобы от них было согласие. Но мы видим, что у них даже внутри семьи нет точного понимания, как действовать дальше, поэтому мы только ждем. Наши специалисты сотовые телефоны свои оставили, они готовы в любое время проехать и показать все комнаты», — сказал Андрей Гришин.

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По его словам, расселить дом полностью необходимо в 2019 году, а снести — в 2020, однако при наличии согласия на переезд со стороны оставшихся жильцов сроки будут сокращены.

«Если жители своевременно всю процедуру пройдут, то, конечно, снос возможен и раньше. Сейчас по факту квартира — собственность, она за ними сохраняется, поэтому только после того, когда муниципалитет обменяет их имущество на новое, либо на выплату, тогда только мы сможем снести это здание. Сейчас у нас нет правовых оснований демонтировать его», — отметил руководитель управления ЖКХ Пензы.

Андрей Гришин подчеркнул, что со своей стороны муниципалитет принял все необходимые меры безопасности.

«Мы огородили всю территорию. У нас здесь на постоянной основе находится человек — охранник, который патрулирует территорию и не допускает на нее посторонних лиц», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», многоквартирный четырехэтажный дом №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки состоит из шести подъездов.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, в конце марта обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно, в ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1, а 20 ноября новые разрушения затронули первый и второй подъезды.

До настоящего времени в доме живут две семьи — четыре человека. Они занимают комнаты в подъездах №4 и №6, остальные — №№1, 2, 3 и 5 — на данный момент пустуют.