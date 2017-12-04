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В Пензенской области частично обесточено 22 населенных пункта — прокуратура

09:55 | 04.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. 22 населенных пункта частично обесточено в Пензенской области в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова утром в понедельник, 4 декабря.

Прокуратура Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На контроле прокуратуры области продолжает оставаться ситуация с восстановлением электроснабжения в четырех районах области — Земетчинском, Башмаковском, Вадинском и Пачелмском. В связи с плохими погодными условиями после устранения повреждений на линиях электропередач ночью возникали новые», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что органам прокуратуры предстоит дать оценку полноте и своевременности мер, принимаемых для восстановления электроснабжения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», массовое отключение электроэнергии в нескольких районах Пензенской области произошло из-за ледяного дождя, который начался в ночь на воскресенье, 3 декабря. Обесточенными оказались 26 населенных пунктов.
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