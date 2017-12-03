Пензенская прокуратура взяла на контроль ситуацию с 26 обесточенными населенными пунктами Общество

Пенза, 3 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области контролирует ситуацию, связанную с аварийным отключением электроснабжения в 26 населенных пунктах Земетчинского, Башмаковского, Пачелмского и Вадинского районов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Контролируется организация энергоподачи на социально значимые объекты, попавшие в зону отключения», — пояснила она.

Светлана Артамонова уточнила, что без электроэнергии временно остались около 4 тыс. 700 жителей.

«В настоящее время в Пачелсмском и Вадинском районах энергоснабжение частично восстановлено», — добавила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», массовое отключение электроэнергии в нескольких районах Пензенской области произошло из-за ледяного дождя, который начался в ночь на воскресенье, 3 декабря.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов и начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов выехали в пострадавшие от ледяного дождя районы для контроля ситуации и проводимых восстановительных работ. Устранение последствий непогоды находится на личном контроле губернатора Ивана Белозерцева.

На местах продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Пензенская территориальная подсистема единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведена в режим повышенной готовности.