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В Пензе 95 домов и 11 соцобъектов вновь подключены к теплу

13:25 | 05.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. 95 жилых домов и 11 соцобъектов, теплоснабжение которых было приостановлено рано утром во вторник, 5 декабря, из-за порыва, вновь подключены к теплу по данным на 12.00. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПАО «Т Плюс».

В Пензе 95 домов и 11 соцобъектов вновь подключены к теплу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В кратчайшие сроки тепло вернулось в дома и учреждения по улицам Толстого, Ухтомского, Бекешской, Ворошилова и часть домов на улице Коммунистической. Также были подключены три школы, шесть детсадов и две больницы. Кратковременное отсутствие теплоносителя не отразилось на социально-бытовых условиях горожан», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что работы ведется непрерывно — на месте утечки работают шесть специализированных бригад, задействовано 14 единиц спецтехники.
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