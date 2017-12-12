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Температура в отключенных из-за аварии объектах сохраняется в норме — мэрия Пензы

15:55 | 12.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Температура почти в 70 многоквартирных домах, пяти больницах, трех детсадах и в таком же количестве школ, которые около 12 часов остаются без тепла после коммунальной аварии на улице Чкалова в Пензе, сохраняется в пределах нормы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Температура в отключенных из-за аварии объектах сохраняется в норме — мэрия Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

В администрации города уточнили, что в областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко, психбольнице имени К.Р. Евграфова, инфекционной и туберкулезной больницах, а также в больнице имени Н.А. Семашко температура находится в пределах от +19 до +26°С.

«Жалоб от пациентов в адрес администрации учреждений и проверяющих лиц не поступало», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что также организован обход отключенных от отопления многоквартирных жилых домов на улицах Чкалова, Красной, Лермонтова, Куйбышева, Богданова, Свердлова, Тамбовской и Карла Маркса.
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