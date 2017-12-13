EN
14:48:26 Среда, 13 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

Порыв на проспекте Строителей в Пензе ликвидирован — мэрия

12:23 | 13.12.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Ремонтные сварочные работы на сетях в районе дома №120 на проспекте Строителей в Пензе, из-за порыва на которых ранее без тепла остались девять многоквартирных домов и один детсад, завершены в 11.15. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

Порыв на проспекте Строителей в Пензе ликвидирован — мэрия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Началось заполнение системы теплоносителем. Тепло придет на отключенные объекты в течение трех часов», — пояснили в пресс-службе.

Читайте также

В Пензе прокуратура взяла на контроль отключение тепла из-за очередных коммунальных аварий

В администрации Пензы уточнили, что порыв был ликвидирован в сжатые сроки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным мэрии, порыв произошел около 3.00. На улице Ладожской и проспекте Строителей девять жилых домов и детсад были отключены от тепла в 5.30.

Для ликвидации последствий происшествия были привлечены две бригады и пять единиц техники компании «Т Плюс теплосеть Пенза».
Актуальное
Читайте также
Виктор Кувайцев и Игорь Пантюшов обсудили реализацию инициатив РГО в Пензе В Заречном предпринимателям рассказали о блокчейне и криптовалютах
Под Пензой перевозчик не смог добиться отмены штрафа в 250 тыс. рублей Зафиксирована попытка накрутки голосов за идею проведения референдума о переводе часов
Пензенские предприниматели озвучили в мэрии предложения по реализации мороженого В Пензенской области заболеваемость РВИ снизилась на 15%
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver