Порыв на проспекте Строителей в Пензе ликвидирован — мэрия ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Ремонтные сварочные работы на сетях в районе дома №120 на проспекте Строителей в Пензе, из-за порыва на которых ранее без тепла остались девять многоквартирных домов и один детсад, завершены в 11.15. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Началось заполнение системы теплоносителем. Тепло придет на отключенные объекты в течение трех часов», — пояснили в пресс-службе.

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В администрации Пензы уточнили, что порыв был ликвидирован в сжатые сроки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным мэрии, порыв произошел около 3.00. На улице Ладожской и проспекте Строителей девять жилых домов и детсад были отключены от тепла в 5.30.

Для ликвидации последствий происшествия были привлечены две бригады и пять единиц техники компании «Т Плюс теплосеть Пенза».