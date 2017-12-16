Виктор Кувайцев посчитал недостаточной работу по уборке снега в Пензе ЖКХ

Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы сделал вывод о недостаточности работ по устранению последствий снегопада, который прошел в ночь на субботу, 16 декабря.

Фото: Penza-gorod.ru

Он лично осмотрел дороги и тротуары в Ленинском и Железнодорожном районе Пензы и остался недоволен их состоянием, несмотря на то, что в ночь МУП «Пензадормост» проводило необходимые работы.

«Тротуары необходимо не только привести в соответствующий вид, но и обработать противогололедными материалами. Если сейчас не позаботиться о своевременной уборке и вывозе снега, при его последующем таянии под ногами будет «снежная каша». Важно этого не допустить», — отметил Виктор Кувайцев.

Мэр поручил главам районных администраций организовать выход сотрудников управляющих компаний, а начальнику управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Ольге Жовтяк — выход дворников для очистки прилегающих территорий объектов бизнеса.

Затем в ходе совещания в администрации Виктор Кувацев обратил внимание на необходимость активизации всех служб для уборки городских территорий, а также своевременного вывоза снега.

И.о. директора МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву он поручил усилить работу по наведению порядка на проезжей части и тротуарах, а директору МУП «Зеленое хозяйство» Александру Кильгянкину — в парках, скверах и улице Московской.

«Утренний обход показал, что во дворах работа организована очень слабо. Нужно позаботиться, чтобы все обслуживающие компании вышли на вверенные им территории», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.