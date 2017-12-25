Пензенский губернатор потребовал лучше убирать дороги и тротуары во время снегопада ЖКХ

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от ответственных служб и ведомств обеспечить нормативное содержание дорог и тротуаров по время снегопада.

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«В связи с активным снегопадом прошу министерство строительства Пензенской области и глав муниципальных образований обратить внимание на содержание дорог и тротуаров, внутридворового пространства», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 25 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что необходимо исключить образование наледи.

«Нужно активно работать по уборке снега, чтобы меньше было трав, меньше было проблем», — поставил задачу глава региона.

Он призвал кураторов районов из числа членов областного правительства следить за ее выполнением.