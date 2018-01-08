Мэр Пензы проверил состояние дорог города во время гололеда ЖКХ

Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал, как в Пензе проводится обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами.

Фото: Penza-gorod.ru

Во время посещения микрорайона Заря он остался доволен состоянием пешеходной части, посыпанной пескосоляной смесью. Дорогу на улице Юбилейной мэр посчитал скользкой и получил руководителю МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву обработать ее в ближайшее время.

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В целом по итогам контроля глава администрации города отметил, что проезжая часть в Пензе находится в удовлетворительном состоянии, а на тротуарах и во дворах нужно продолжать вести борьбу с наледью.

«Завтра первый рабочий день после продолжительных выходных. Необходимо спланировать работу так, чтобы пешеходы могли благополучно добраться до места назначения — работы, общеобразовательных учреждений», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.