Мэр Пензы лично убедился в ненадлежащей работе некоторых управляющих компаний ЖКХ

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который вместе со своим заместителем Юрием Ильиным совершил обход некоторых внутридворовых территорий, убедился, что ряд управляющих компаний не справляется с задачей по борьбе с гололедом вблизи жилых домов.

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В их числе он отметил организации «Возрождение», «МУП Станица», «Альянс+», «Лев», «Пензенская управляющая компания» и «Жилье-11».

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«Некоторые территории обработаны песком некачественно. В основном это касается больших внутриквартальных проездов. Нам важно сделать все, чтобы предотвратить появление травмоопасных ситуаций», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по итогам обхода дворов он дал ряд поручений.

В частности, главы администраций районов должны провести совещания с управляющими компаниями по вопросам благоустройства территорий и предложить им заключить договоры с МУП «Пензадормост» на использование спецтехники.

Кроме того, Юрию Ильину и начальнику городского управления ЖКХ Андрею Гришину поручено сформировать перечень недобросовестно работающих УК с целью их привлечения к ответственности.