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В Пензе снегоплавильную установку переместили на улицу Либерсона

13:40 | 26.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Снегоплавильная установка «Vulcan-60M», которая с декабря 2017 года находилась на территории МУП «Пензадормост» на улице Буровой, перемещена на улицу Либерсона под Леонидовский путепровод. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе снегоплавильную установку переместили на улицу Либерсона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Здесь будет осуществляться утилизация снежных масс, после чего талая вода будет сливаться в локальные очистные сооружения, которые находятся под мостовым сооружением», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что установка будет применяться для ликвидации снега, вывезенного из центральной части Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» приобрело произведенную в Ижевске снегоплавильную установку «Vulcan-60M» в декабре 2017 года.

Согласно данным сайта госзакупок, ее стоимость составляет 2 млн. 930 тыс. рублей.

Производительность установки составляет 60 кубических метров в час.
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