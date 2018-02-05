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В Пензенской области в зоне отключения электричества остается 21 населенный пункт — МЧС

18:40 | 05.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. 21 населенный пункт Кузнецкого района Пензенской области с населением около 9,5 тыс. человек остается в зоне частичного отключения электроэнергии по состоянию на 18.00 понедельника, 5 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области в зоне отключения электричества остается 21 населенный пункт — МЧС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В состоянии готовности к действиям по предназначению находится аэромобильная группировка МЧС России по Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе оказались обесточены 58 населенных пунктов. Большинство отключений энергооборудования произошло на территории Кузнецкого района.

По данным филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго», в ликвидации последствий непогоды задействована 31 бригада.
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