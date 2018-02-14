Мэр Пензы отметил положительную динамику в очистке тротуаров от наледи ЖКХ

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил благоприятные изменения в результатах работы по очистке тротуаров от наледи.

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«Положительная динамика прослеживается, но еще остались участки, которые не приведены в нормативное состояние. Это касается улиц Бекешской, Тернопольской, 8 Марта, проспекта Победы», — сказал он по итогам утреннего осмотра территорий города в среду, 14 февраля.

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Директор департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев проинформировал мэра, что всего в контракте у МУП «Пензадормост» числится 745 тыс. кв. метров тротуаров, 100% которых обработаны песко-соляной смесью.

Виктор Кувайцев поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину обеспечить тщательную очистку пешеходных зон в сжатые сроки и усилить работу по уборке сугробов.

Кроме того, он связался с главами районных администраций города и дал им задание обеспечить выход сотрудников администраций, предприятий, управляющих компаний и ТСЖ на уборку территорий, сообщает пресс-служба мэрии.